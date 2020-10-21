أوقات غسيل الأيدى للأطفال بالمدرسة تجنبا لـ«كورونا»

ننشر لكم من خلال هذه السطور بعض النصائح التي قدمتها وزاوة الصحة والسكان من خلال صفحتها علي السوشيال ميديا للأطفال عن التوقيت المناسب لغسل يديهم في المدرسة تجنبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهي:

- عند الدخول لدورات المياه والخروج منها.

- بعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية.

- عند الوصول إلى المدرسة.

- قبل تناول الطعام.

- بعد السعال أو العطس.

- قبل مغادرة المنزل.

- بعد اللعب في الخارج.

- عند اتساخ الأيدي.

- بعد لمس الأماكن الغير معقمة.