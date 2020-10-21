اليويفا يقرر عدم إقامة مباريات في أرمينيا وأذربيجان بسبب القتال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، عدم إقامة مباريات في أرمينيا وأذربيجان حتى إشعار آخر بسبب استمرار القتال الدائر بين البلدين بسبب إقليم ناجورنو كاراباج الجبلي.وهذا أسوأ قتال في جنوب القوقاز منذ التسعينيات، ولقي المئات حتفهم منذ بدء الصراع يوم 27 سبتمبر.وقال اليويفا في بيان "بعد مراقبة بدقة لتطور الموقف الذي بدأ منذ قرب نهاية سبتمبر، والذي تسبب بالفعل في تغيير مكان إقامة مباراة بملحق الدوري الأوروبي إلى جانب مباراتين في دوري الأمم الأوروبية إلى ملاعب محايدة، فإن رأي اليويفا في الوقت الحالي أن الظروف غير ملائمة لإقامة مباريات أوروبية في البلدين".وسيتعين على الأندية من أرمينيا وأذربيجان البحث عن ملاعب بديلة لاستكمال مشوارها في المسابقات الأوروبية على أرضها.وينافس كاراباج من أذربيجان في دور المجموعات بالدوري الأوروبي إلى جانب فياريال وسيفاسبور ومكابي تل ألبيب.وأثار هذا القتال شكوكا حول موقف باكو من المشاركة في استضافة مباريات في بطولة أوروبا 2020 العام المقبل.وفي إعلان منفصل، قرر اليويفا إلغاء بطولة أوروبا تحت 19 عاما لموسم 2019-2020، والتي كانت مقررة في أيرلندا الشمالية، بسبب انتشار فيروس كورونا ووجود صعوبات في السفر.وبناء على ذلك ستشارك إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال في كأس العالم تحت 20 عاما لتمثيل أوروبا.