للمرة الثانية.. حاكم نيويورك ينتقد إهمال ترامب فى التعامل مع كورونا

انتقد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، اليوم، طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أزمة مرض فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19»، الذي أودى بحياة أكثر من 220 ألف شخص على مستوى البلاد.وكتب حاكم نيويورك في تغريدة على «تويتر»: «توفي ما يقرب من 221 ألف أمريكي بسبب المرض، الكذب على الجمهور بشأنه ليس استراتيجية وطنية للاستجابة للأوبئة».وفي تغريدته، أرفق كومو مقالة «سي إن إن» بعنوان: «سيختفي: جدول زمني لمزاعم ترامب بأن كوفيد-19 سوف يختفي».ونقل المقال عن ترامب قوله في الأول من يوليو من هذا العام: «أعتقد أننا سنكون بحالة جيدة للغاية مع فيروس كورونا، أعتقد أنه في مرحلة ما، سيختفي هذا المرض، آمل في ذلك».وذكر «كومو»، للصحافة الإثنين الماضي، أن الحكومة الفيدرالية لم تفِ بالتزاماتها خلال المعركة ضد «كوفيد-19»، حيث تم إجراء اختبارات لثلث الأمريكيين فقط في الأشهر السبعة الماضية التي تفشى فيها المرض.