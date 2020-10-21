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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: مقبلون على «مرحلة خطيرة» فى مواجهة كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:47 ص
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
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حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من أن الفلسطينيين مقبلون على مرحلة "خطيرة" من مراحل فيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فصلي الخريف والشتاء.

وقال الناطق باسم الوزارة مسئول ملف كورونا فيها كمال الشخرة، للصحفيين في رام الله، إنه كلما انخفضت درجات الحرارة زاد خطر انتشار مرض فيروس كورونا بسبب برودة الطقس.

وأضاف الشخرة أن "ما يحدث حاليا في دول العالم من ازدياد حالات الإصابة جاء بعد انخفاض درجات الحرارة"، مشيرا إلى أن "الوزارة جهزت طواقمها وأرقام هواتف جديدة ستنشرها ضمن إجراءات مكافحة المرض".

واعتبر أن وضع المرض في الأراضي الفلسطينية "مستقر حاليا إلى حد ما بالنسبة للحالات الموجودة، والطواقم تعمل على حجر المصابين وسحب عينات من المخالطين لهم لمرتين للتأكد من الإصابة من عدمها".

وأضاف "مقبلون على فترة طويلة للتعايش مع كورونا في ظل عدم التوصل إلى لقاح حتى اللحظة، وقد تواصلنا مع كل الجهات الدولية التي يمكن أن تنتج اللقاح للحصول عليه في حال تم ذلك".

وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي تسجيل 8 حالات وفاة و513 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية.

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