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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تصل لـ«مليار دولار».. توقيع مذكرة تفاهم تجارى بين البرازيل وأمريكا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:19 ص
باولو جويديس
باولو جويديس
وكالات
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وقًعت البرازيل والولايات‭ ‬المتحدة مذكرة تفاهم لتوثيق روابط التجارة، وهي خطوة قد تتضمن تمويلا يصل إلى مليار دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي لصادرات ومشاريع في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية.

ووفقا لوزارة التجارة البرازيلية فإن الاتفاق سيؤدي إلى قيام بنك التصدير والاستيراد بتوسيع قروض وضمانات وتأمين لتمويل مشاريع استثمارية في قطاعات الطاقة والتعدين والتصنيع والبنية التحتية والاتصالات ومجالات أخرى في البرازيل.

وقال وزير الاقتصاد البرازيلي باولو جويديس إن الاتفاق يأتي في الوقت المناسب للبرازيل التي تحاول تقليص القواعد التنظيمية وتحرير قطاعات كثيرة في اقتصادها، وسيدعم التجارة الثنائية ويساعد في توحيد الأطر التنظيمية.

وقالت كيمبرلي ريد، الرئيسة التنفيذية لبنك التصدير والاستيراد، إن الاتفاق يعكس العلاقة "المتينة والتعاونية" والتحالف بين البلدين.

ويتزامن توقيع الاتفاق مع زيارة وفد أمريكي يرأسه مستشار الأمن القومي روبرت أوبرين إلى البرازيل، صعًدت خلالها واشنطن هجومها لإبعاد شركة هواوي تكنولوجيز الصينية عن سوق اتصالات الجيل الخامس في أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.

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