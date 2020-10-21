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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبرمان: أموال قطر تبنى أنفاق حماس وتعزز من قوتها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:57 ص
أفيغدور ليبرمان
أفيغدور ليبرمان
وكالات
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، مساء الثلاثاء، إن الأموال القطرية التي تدخل قطاع غزة من أجل الفقراء، يتم استخدامها من قبل حركة حماس لتعزيز قوتها.

وأضاف ليبرمان، في تصريح صحفي، إن "اكتشاف النفق دليل آخر على أن الأموال القطرية لا تذهب للفقراء بل للأنفاق ولتعزيز قوة حركة حماس في غزة".

وعارض ليبرمان إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة، متهمًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفتح الطرق أمام حماس لتعزيز قوتها من خلال ملايين الدولارات من الأموال القطرية التي تصل إلى حركة حماس.

جاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، اكتشاف نفق تجاوز منطقة السياج الحدودي جنوب قطاع غزة إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، محملًا حركة حماس مسئولية أي أعمال ضد إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "كشفت قوات الجيش نفقًا هجوميًا اجتاز الحدود من جنوب قطاع غزة في منطقة خانيونس".

وأضاف: "لقد تم اكتشاف مسار النفق في إطار الجهود المتواصلة لكشف الأنفاق وإحباطها، ونظرًا للقدرات التكنولوجية التي يوفرها العائق الأمني الاستشعاري على حدود قطاع غزة".

وأشار إلى أن النفق لم يجتَز العائق تحت أرضي، ولم يشكل تهديدًا للمستوطنات في الغلاف، مضيفًا: أن "حماس تتحمل مسئولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه والأعمال ضد إسرائيل".

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