الجيش اليمنى يعلن مقتل 3 جنود على يد الحوثيين

أعلن الجيش اليمني، عن إعدام ميليشيات الحوثي، 3 أفراد من قواته، وذلك بعد تمكنها من اختطافهم، في مديرية دمت بمحافظة الضالع وسط اليمن.وقال الموقع الرسمي باسم الجيش اليمني «سبتمبر نت»، إن ميليشيات الحوثي، أعدمت 3 أفراد من جنود قوات الجيش الوطني، وهم «صالح عبد الرحيم، ومحسن حشرة، وعبدالسلام توفيق»، رميًا بالرصوبين الموقع أن إعدام الجنود أتى بعد اختطافهم من قبل عناصر تابعة للمليشيات في قرية محقن جنوب مديرية دمت شمال الضالع.وأكدت مصادر عسكرية، أن الميليشيات ما زالت تختطف وتخفي جنديين آخرين، ولا تتوفر أية معلومات عنهما، حتى اللحظة.