نجوى كرم تحيى حفلًا غنائيًا فى دبى 5 نوفمبر المقبل

تستعد الفنانة نجوى كرم لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في الإمارات، تطل خلالها عبر مسرح حبتور جراند في دبي، وذلك مساء الخميس 5 نوفمبر المقبل.وتفاجئ نجوى جمهورها الإماراتي والعربي بأولى حفلاتها الغنائية الرسمية بعد غياب عدة شهور عن الساحة بسبب فيروس كورونا الذي فرض التباعد الاجتماعي، ومنع إقامة الحفلات، وأدى لإلغاء العديد من المهرجانات الموسيقية والسينمائية حول العالم.وعبرت نجوى عن حماسها الكبير لهذه الحفلة التي تعيدها للجمهور بعد غياب طويل عن الإطلالات الحية، كما تنفي كافة الشائعات التي طاردتها خلال الأيام الماضية بإصابتها بفيروس كورونا.وتشارك نجوى حاليا كعضو لجنة تحكيم في برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس سينيور"، برفقة الفنانة المغربية سميرة سعيد ونقيب الموسيقيين في مصر الفنان هاني شاكر والفنان اللبناني ملحم زين.