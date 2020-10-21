«الشيوخ» الأمريكى يصوت على اختيار «باريت» لعضوية المحكمة العليا.. الإثنين

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، اليوم، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن المجلس الذي يقوده الجمهوريون من المقرر أن يصوت يوم الإثنين المقبل على تأكيد اختيار الرئيس دونالد ترامب، إيمي كوني باريت، لعضوية المحكمة العليا.ومن المتوقع أن يجري ماكونيل الترتيبات الخاصة بترشيح باريت يوم الجمعة، بعد يوم من موافقة اللجنة القضائية على ترشيحها من خلال تصويت يُتوقع أن يتم وفقا لسياسة الحزب الجمهوري، حسبما ذكر تقرير لصحيفة "ذا هيل".وقال التقرير إن مجلس الشيوخ سيجري تصويتا إجرائيا يوم الأحد، وبعد ذلك، لا يزال بإمكان أعضاء مجلس الشيوخ مناقشة ترشيحها لمدة 30 ساعة إضافية.