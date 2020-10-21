القومى للمسرح يحتفل بذكرى النصر بالهناجر.. الليلة

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى السابعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ حفل فني لفرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو تامر غنيم، وذلك بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.حيث يتغنى «أحمد محسن، أنغام مصطفي، فاطمة عادل، بهاء الطمباري»٬ بباقة من من أشهر الأغاني الوطنية لحرب العبور، لكبار نجوم الطرب فى مصر منها «دولا مين، عاش اللي قال، أحلف بسماها، بلدي أحببتك يا بلدي، مصر التي في خاطري، رايحين في إيدنا سلاح، فيها حاجة حلوة، كلنا إيد واحدة، موال النهار٬ خلي السلاح صاحي٬ صباح الخير يا سينا٬ غني يا سمسمية٬ أبويا وصاني» وغيرها.كما يتم تكريم 5 أسر من شهداء حرب 1973، و5 من مصابي عمليات حرب أكتوبر، بحضور وتكريم اللواء أركان حرب باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.