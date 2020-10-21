الأردن: إزالة السودان من قائمة الإرهاب دعم للانتقال الديمقراطى

رحَّبت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، بإعلان الإدارة الأمريكية عزمها رفع اسم السودان عن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، أن هذا القرار واستكمال إجراءات الحذف عن القائمة، لَبِنَةُ أساس في عملية الانتقال الديمقراطي والبناء في السودان، ودعم وتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، تلبية لطموحات الشعب السوداني وتعزيزا للأمن والاستقرار.