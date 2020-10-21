عودة «الطوق والإسورة» على مسرح الطليعة بالعتبة.. غدًا

تعود مسرحية "الطوق والإسورة"، العرض الفائز بجائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض عربي (2018)، إنتاج مسرح الطليعة، وإخراج ناصر عبد المنعم٬ من جديد على مسرح الطليعة بالعتبة، بدءا من مساء غد الخميس٬ في تمام السابعة ولمدة 12 ليلة عرض يوميًا ماعدا الثلاثاء.يذكر أن العرض شارك في اليوبيل الفضي للمهرجان التجريبي في سبتمبر من نفس العام 2018، حيث تم تقديم 3 عروض خلال المهرجان، كما تم اختيار العرض لتمثيل مصر في مسابقة المهرجان العربي، واستمر العمل والتحضير حتى تم تقديم 11 ليلة عرض في يناير 2019.ويشارك في بطولة العرض كل من: فاطمة محمد علي، ومارتينا عادل، ومحمود الزيات، وأحمد طارق، وشريف القزاز، وأشرف شكري، وشبراوي محمد، ومحمد حسيب، وسلمى عمر، وسارة عادل، وفرح عناني، ونائل علي.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.