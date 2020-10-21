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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. سينما مصر تختتم حفلاتها على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:33 ص
مسرح سيد درويش بالإسكندرية
مسرح سيد درويش بالإسكندرية
ايهاب مصطفى
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يختتم العرض المسرحي "سينما مصر" حفلاته بنجاح كبير، اليوم الأربعاء، والتي انطلقت أول أمس الاثنين، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد قدمت التهنئة لأبطال العرض لنجاحهم وتميزهم فى الأداء، وتجسيدهم لأدوار كبار النجوم فى مشاهد تعد محطات وعلامات فى تاريخ السينما المصرية.

"سينما مصر" رؤية وإخراج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، وهو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب.

ويتناول العرض مجموعة من المشاهد السينمائية لأهم الأفلام المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا.

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