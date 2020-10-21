«إنجيل مها» على طاولة نادى أدب آفاق اشتراكية.. الليلة

يستضيف نادي أدب آفاق اشتراكية٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ الكاتب والقاضي بمحاكم مجلس الدولة، المستشار حسن هند، لمناقشة أحدث إبداعاته الأدبية رواية «إنجيل مها» الصادرة هذا العام عن دار ابن رشد للنشر، وذلك بمقر مركز آفاق اشتراكية 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز المتفرع من صبري أبو علم بوسط البلد، بالقرب من محطة مترو محمد نجيب، الدور الثالث.ويقدم رؤى نقدية للرواية كل من: الدكتور صلاح السروي أستاذ الأدب العربي والنقد المقارن بجامعة حلوان، الناقد الأدبي حسام جايل، والناقد والروائي الدكتور بهاء عبد المجيد، ويقدم الندوة الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين.وعن الرواية تقول الكاتبة عفاف عبدالمعطي: «تدور أحداثها ما بين حقبتين تاريخيتين اجتماعيتين عاشتهما مصر»، وتقدم الرواية الرابعة للكاتب حسن هند، الشخصيات التي تقع بين لعبة السياسة والحب وممارسة الدين قشريًا قبل 1952، حيث كان يتم ذلك في إطار من الحريات والزخم الثقافي والاجتماعي الذي مهّد لقيام 52، ونتيجة لذلك ظهرت حقيقة شخصيات جيل الوسط (عصر التيه) التي مهدت لجيل الأحفاد ومنهم مها بطلة الرواية.جدير بالذكر أن «حسن هند» سبق وصدر له عدة روايات أبرزها «عناقيد الروح» عن دار ميريت 2005، و«رخصة بغاء» عن دار مدبولي 2009، و«محاكمة تنكرية» عن دار النسيم 2016، بالإضافة إلى مؤلفاته القانونية مثل «النظام القانوني لحرية التعبير»، و«الفلسفة الدستورية للحريات الفردية»، وعدد من الدراسات مثل «القاضي والسلطان» و«حقوق المرأة».