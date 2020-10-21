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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعرف على أحدث إصدارات دار الأدهم الشعرية والروائية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:26 ص
كتب
كتب
نضال ممدوح
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عن دار الأدهم للنشر والتوزيع٬ صدرت حديثًا مجموعة كبيرة من الإصدارات الشعرية٬ والروايات نرصدها لكم في هذا التقرير.

ومن المجموعات الشعرية دوواوين:
القط ذو الثلاث أرجل من تأليف مصعب السيد.
يباغت الحالم بالرقاد من تأليف حمدي عمارة.
أكلنا من شجرته المفضلة من تأليف رضا أحمد.
بقايا أشلاء من تأليف سعيد عبد الغني قطان.
التحيات للنيل من تأليف رمضان عبد العليم.
عاريا في انتظار المجاز من تأليف أشرف البولاقي.
عاشق بفتيل في رأسه من تأليف عمرو عادل.

ومن الروايات التي طرحتها الدار حديثًا:
«واديان» لــ فدوي حسن.
«وتكلم البحر» لــ خالد جودة.
«التبيعة» لــ أسماء عبد الله المتولي.
«جبل التيه» لــ مني العساسي.
«عيون المرايا» لــ إنجي البسيوني.
«مرج البحرين» لــ محمود البرغوثي.
بجانب الكتب النقدية ومنها: «وليم شكسبير.. شاعر عبقري لكل العصور» لــ وفيق صفوت مختار.
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية
رواية

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