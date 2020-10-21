661 وفاة جديدة بسبب كورونا فى البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد سجلت 23227 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و661 وفاة بسبب مرض كوفيد-19.وسجلت البرازيل قرابة 5.3 مليون إصابة إجمالا بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بالفيروس إلى 154837 حالة، حسبما أظهرت بيانات الوزارة.