تونس: ضبط 111 شخصًا خلال 8 عمليات هجرة غير شرعية

أعلن المتحدث باسم الحرس البحري التونسي، الرائد علي العياري، أن وحدات من الحرس تمكنت من ضبط 111 شخصًا خلال 8 عمليات هجرة غير شرعية بمناطق صفاقس وقرقنة والمهدية.وأوضح المتحدث- حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الثلاثاء- أنه من بين المجتازين ستة أطفال وامرأتين، مضيفًا أن وحدات الحرس البحري احتجزت، خلال العمليات، مركبين بحريين وزورقًا مطاطيًا ومحركين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.