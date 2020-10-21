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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: ضبط 111 شخصًا خلال 8 عمليات هجرة غير شرعية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:05 ص
هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية
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أعلن المتحدث باسم الحرس البحري التونسي، الرائد علي العياري، أن وحدات من الحرس تمكنت من ضبط 111 شخصًا خلال 8 عمليات هجرة غير شرعية بمناطق صفاقس وقرقنة والمهدية.

وأوضح المتحدث- حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الثلاثاء- أنه من بين المجتازين ستة أطفال وامرأتين، مضيفًا أن وحدات الحرس البحري احتجزت، خلال العمليات، مركبين بحريين وزورقًا مطاطيًا ومحركين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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