تونس: ضبط 111 شخصًا خلال 8 عمليات هجرة غير شرعية
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:05 ص
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أعلن المتحدث باسم الحرس البحري التونسي، الرائد علي العياري، أن وحدات من الحرس تمكنت من ضبط 111 شخصًا خلال 8 عمليات هجرة غير شرعية بمناطق صفاقس وقرقنة والمهدية.
وأوضح المتحدث- حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الثلاثاء- أنه من بين المجتازين ستة أطفال وامرأتين، مضيفًا أن وحدات الحرس البحري احتجزت، خلال العمليات، مركبين بحريين وزورقًا مطاطيًا ومحركين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح المتحدث- حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، مساء الثلاثاء- أنه من بين المجتازين ستة أطفال وامرأتين، مضيفًا أن وحدات الحرس البحري احتجزت، خلال العمليات، مركبين بحريين وزورقًا مطاطيًا ومحركين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.