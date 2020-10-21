رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرياضة يهنئ «بيراميدز» بصعوده لنهائى الكونفيدرالية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:52 ص
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
أ ش أ
طباعة
هنّأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والإداري لنادي "بيراميدز" على الفوز الذي حققه على "حوريا كوناكري" الغيني، بنتيجة 2- صفر، في الدور قبل النهائي لكأس الكونفيدرالية وصعوده إلى نهائي المسابقة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص أمنياته لنادى بيراميدز في المباراة النهائية وتحقيق الفوز للحصول على لقب النسخة الحالية من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن كرة القدم المصرية تتصدر المشهد الإفريقي بأداء ونتائج متميزة، من خلال النتائج الطيبة التي تحققها الأندية المصرية في المنافسات الإفريقية، والتي تجلّت في تحقيق أندية الأهلي والزمالك الفوز في مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعرب صبحي عن تمنياته بتحقيق الفوز أيضًا في مباريات الإياب ليصبح نهائي البطولة الإفريقية مصريًا خالصًا بين قطبي الكرة المصرية، بما يسعد جماهير الكرة، وليضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية التي تشهد إنجازات غير مسبوقة بفضل الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها وعناصرها.

موضوعات متعلقة

اسم بايدن يسطع على برج ترامب

أخر أخبار الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة الغير منتظمة

«لجنة كورونا»: تعديل بروتوكولات العلاج واستخدام مضادات فيروسات

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

السلطات المغربية تمنع «الرجاء» من السفر للقاهرة

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2020

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

الشركة المصرية للاتصالات.. دفع فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2020 قبل فرض غرامة

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

عودة «الطوق والإسورة» على مسرح الطليعة بالعتبة.. غدًا

الشاعر العراقى خالد الحسن ضيف «كل يوم شاعر».. الليلة

القومى للمسرح يحتفل بذكرى النصر بالهناجر.. الليلة

اليوم.. سينما مصر تختتم حفلاتها على مسرح سيد درويش بالإسكندرية