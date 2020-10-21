وزير الرياضة يهنئ «بيراميدز» بصعوده لنهائى الكونفيدرالية

هنّأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني والإداري لنادي "بيراميدز" على الفوز الذي حققه على "حوريا كوناكري" الغيني، بنتيجة 2- صفر، في الدور قبل النهائي لكأس الكونفيدرالية وصعوده إلى نهائي المسابقة.وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص أمنياته لنادى بيراميدز في المباراة النهائية وتحقيق الفوز للحصول على لقب النسخة الحالية من كأس الكونفيدرالية الإفريقية.وأكد الدكتور أشرف صبحي أن كرة القدم المصرية تتصدر المشهد الإفريقي بأداء ونتائج متميزة، من خلال النتائج الطيبة التي تحققها الأندية المصرية في المنافسات الإفريقية، والتي تجلّت في تحقيق أندية الأهلي والزمالك الفوز في مباريات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وأعرب صبحي عن تمنياته بتحقيق الفوز أيضًا في مباريات الإياب ليصبح نهائي البطولة الإفريقية مصريًا خالصًا بين قطبي الكرة المصرية، بما يسعد جماهير الكرة، وليضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية التي تشهد إنجازات غير مسبوقة بفضل الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها وعناصرها.