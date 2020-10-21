13 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا بإجمالى 7634 حالة
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7634.
وذكرت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الموريتانية- أنه وبعد إجراء 324 فحصا تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 7634 إصابة منذ مارس الماضي، تعافى منها 7359 حالة شفاء، و163 وفاة.
وذكرت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الموريتانية- أنه وبعد إجراء 324 فحصا تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 7634 إصابة منذ مارس الماضي، تعافى منها 7359 حالة شفاء، و163 وفاة.