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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

13 إصابة جديدة بكورونا فى موريتانيا بإجمالى 7634 حالة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:42 ص
كورونا فى موريتانيا
كورونا فى موريتانيا
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء الثلاثاء، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7634.

وذكرت الوزارة- في بيان بثته الإذاعة الموريتانية- أنه وبعد إجراء 324 فحصا تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 7634 إصابة منذ مارس الماضي، تعافى منها 7359 حالة شفاء، و163 وفاة.

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