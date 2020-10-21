تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 21-10-2020

حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:





حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة العظمى - الصغرى

تصل الحرارة في القاهرة 34 23

الاسكندرية 30 24

تصل الحرارة في وادى النطرون 33 23

طنطا 33 23

تصل الحرارة في شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 24

تصل الحرارة في بلطيم 30 25

مطروح 29 22

تصل الحرارة في السلوم 28 22

سيوة 32 23

تصل الحرارة في بورسعيد 30 26

دمياط 30 25

تصل الحرارة في الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

تصل الحرارة في الاسماعيلية 35 22

السويس 34 23

تصل الحرارة في العريش 32 22

رفح 31 22

تصل الحرارة في راس سدر 35 25

نخل 35 20

تصل الحرارة في نويبع 37 28

طابا 34 27

تصل الحرارة في كاترين 30 20

الطور 33 27

تصل الحرارة في شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 28

تصل الحرارة في مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

تصل الحرارة في بنى سويف 36 24

المنيا 37 23

تصل الحرارة في أسيوط 38 22

سوهاج 39 24

تصل الحرارة في قنا 42 26

الأقصر 43 27

تصل الحرارة في أسوان 43 28

إدفو 44 28

تصل الحرارة في ابوسمبل 42 28

الوادى الجديد 41 27

تصل الحرارة في شلاتين 38 26

أبورماد 37 27

تصل الحرارة في حلايب 34 27

رأس حدربة 34 28

يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.درجة الحرارة اليوموننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 21-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.