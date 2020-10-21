«كشف فساد الإخوان».. ميليشيات طرابلس تختطف رئيس مؤسسة الإعلام

اختطفت ميليشيات ما يسمى بـ"ثوار طرابلس"، التابعة لحكومة الوفاق، مساء الثلاثاء، رئيس مؤسسة الإعلام محمد بعيو، بعد إصداره أوامر بوقف التحريض والحملات الإعلامية ضد جميع الليبيين.وأفادت مصادر ليبية بأن مجموعات مسلحة مدججة بمضادات طيران حاصرت مقر المؤسسة الليبية للإعلام في العاصمة طرابلس وسيطرت على المبنى.وقال محمد بعيو، المعين من فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، في وقت سابق اليوم، إن أبواق جماعة الإخوان استهدفته بعد إحالته لسليمان دوغة، مالك قناة ليبيا الأحرار الذراع الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا والتي تبث من تركيا، إلى التحقيق بتهمة تبديد واختلاس 35 مليون دينار، ومحاربته للفساد في الأجهزة الإعلامية.وأكد بعيو تلقيه رسالة تهديد صوتية من الميليشياوي أيوب بوراس، آمر كتيبة ثوار طرابلس، قائلا: "أعرف أنها معركة وطنية مقدسة بين مشروع الدولة الموعودة المنشودة، وبين واقع الإجرام والإرهاب والفساد، وسأخوضها بشجاعة وشرف، وحتى لو كنت شهيدها وهذا ما أتمناه".وطالب بعيو وكالة الأنباء الليبية الرسمية، التوقف نهائيا عن بث ونشر كل ما يتعلق بالحرب الأهلية، مؤكدًا أن مؤسسة الإعلام ستراقب مدى الالتزام بهذه التعليمات الواردة في كتابه.