الحفاظ على الوطن والتسلح بالعلم وسماحة الدين ندوة تثقيفية بالداخلة

نفذت قافلة الأزهر الشريف الدعوية التي تزور محافظة الوادي الجديد مساء اليوم، في الفترة من الأحد 18 10 حتي الأربعاء 21 10 2020 ندوة بقاعة الدكتور سيد سيف بمركز الداخلة عن كيفية الحفاظ على الوطن والتسلح بالعلم وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب الوطن وسماحة الدين الحنيف في مواجهة كافة ألوان التشدد والتطرف والارهاب.حضر الفعاليات فضيلة الدكتور سعيد صلاح الدين عامر الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس لجان الفتوى بالأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد سعد موسى مدير الإدارة العامة للدعوة والإعلام الديني، وفضيلة الدكتور عمر عبدالكريم مدير منطقة الوعظ بالوادي الجديد، والمهندس عبدالمنعم نصر نائب ثان مركز الداخلة وومديرى إدارات الأوقاف وعدد من العاملين بمركز الداخلة.