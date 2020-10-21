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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

تأجيل انتخابات النظام الفردي بدير مواس بعد إدراج أحد المرشحين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:33 ص
المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم
حسام محفوظ - أشرف لاشين
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قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بالمنيا، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة لحين تحديد موعد آخر، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة فى موعدها المحدد سلفًا.

واجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الثلاثاء، واستعرضت الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر الجاري.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الحكم وحيثياته، وأصدرت القرار رقم 73 لسنة 2020، وتضمنت مادته الأولى إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين محمد فى الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 على المقعد الفردي عن الدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس بمحافظة المنيا، برقم "4"، برمز ساعة اليد، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا، بجلسة 19 أكتوبر، وذلك على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.

وأشارت المادة الثانية من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات إرجاء تنفيذ باقى الإجراءات والمواعيد لانتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة، ومقرها دير مواس، جنوب المنيا على المقعد الفردي داخل مصر وخارجها لحين صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لذلك.

ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار وملخّص الحكم الصادر من الإدارية العليا في صحيفتي الأخبار والجمهورية، كما نشرت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردى لتلك الدائرة بعد إضافة اسم المرشح برقم 4 فى القائمة، ويحمل رمز ساعة اليد، نفاذا لحكم المحكمة الإدارية العليا.

ويعني القرار تأجيل انتخابات الدائرة السادسة، ومقرها دير مواس بالمنيا، بالنظام الفردي لحين اتخاذ الهيئة الوطنية قرارا بشأنها، على أن تجرى الانتخابات بنظام القائمة فى موعدها في الداخل والخارج.

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