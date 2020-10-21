أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، افتتاح أول مطعم سياحي بمنطقة البانوراما بهضبة الأهرامات- دون أي بناء أو إنشاءات طبقا لاشتراطات المنطقة الأثرية- كأولى ثمرات بروتوكول تقديم وتشغيل الخدمات بالمنطقة بين المجلس الأعلى للآثار والشركة المصرية أوراسكوم للاستثمار القابضة، وتم توقيعه في ديسمبر ٢٠١٨.وأضاف «العناني»، في تصريحات صحفية، أن المطعم عبارة عن بناء خشبي بسيط ووسادات تفترش الأرض كالطراز البدوي في موقع فريد يرى كل أهرامات الجيزة، مشيرا إلى أنه قد وصل أول أتوبيس من الحافلات السياحية الكهربائية صديقة للبيئة سيتم استخدامه في الزيارة بالمنطقة بعد منع دخول العربات والأتوبيسات داخل المنطقة الأثرية حفاظا على الآثار، عند افتتاح مشروع التطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية قبل منتصف ٢٠٢١.ويضمن مشروع التطوير توفير وسائل الانتقال داخل المنطقة الأثرية من أتوبيسات وعربات تعمل بالكهرباء وطاقة صديقة للبيئة، وتزويد المنطقة بدورات مياه متنقلة وذاتية التنظيف، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنطقة، التي تعد واحدة من أهم المقاصد السياحية في العالم.وأوضح حرص الدولة المصرية على وجود بنية أساسية تحتية سياحية وأثرية مما له مردود إيجابي على حركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحًا أنه مع الانتهاء من مشروع تطوير منطقة آثار الهرم، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار سفنكس الدولي إلى ضعف الطاقة الاستيعابية له وافتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل، ستتغير الخريطة السياحية لمدينة القاهرة.