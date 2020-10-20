ضبط المتهم بالتعدي على والده بالضرب في الشرقية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والده بالضرب وإحداث إصابته بخدوش بأصابع اليد اليمنى واليسرى.فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، عن سابقة تحرير محضر بالواقعة من (عامل، سن 69، مقيم بلبيس) باتهامه لنجله (سائق، له معلومات جنائية) بالضرب وإحداث إصابته، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين والده على مبلغ مالى وقيامه بالتعدى عليه بالضرب لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.