رحلات أسبوعية تصل مرسى علم من 5 دول أوروبية

قال طارق شلبى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، إن المدينة تستقبل حاليا رحلة أسبوعيًا من كل من فرنسا والتشيك وأوكرانيا وصربيا وبولندا.وأضاف "شلبى"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن أعداد الطائرات على الغردقة أعلى من مرسى علم يرجع إلى الشهرة الواسعة التى تتمتع بها الغردقة مقارنة بالأخيرة لدى السائحين، كما أن التكلفة بفنادق مرسى علم أعلى نسبيًا من فنادق الغردقة.ولفت "شلبى" إلى أنه من المتوقع أن تصل مرسى علم، قبل نهاية أكتوبر الجاري، رحلات طيران أخرى جديدة من وجهات أوروبية، وذلك بعد وصول عدد كبير من الرحلات.