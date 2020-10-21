«الأوقاف»: إذاعة القرآن الكريم لها مكانة عظيمة في نفوس المصريين
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:40 ص
أميرة العنانيطباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إذاعة القرآن الكريم صرح إعلامي وطني له مكانة عظيمة في نفوس المصريين والأمّتين العربية والإسلامية.
وأضاف الوزير، في تصريحات له، مساء الثلاثاء: «ما زالت إذاعة القرآن الكريم تؤدي دورًا متميزًا في الثقافة الإسلامية الرصينة، وتستحق كل الدعم وكل التقدير باعتبارها أحد أهم روافد الثقافة الإسلامية الرشيدة».
وأضاف الوزير، في تصريحات له، مساء الثلاثاء: «ما زالت إذاعة القرآن الكريم تؤدي دورًا متميزًا في الثقافة الإسلامية الرصينة، وتستحق كل الدعم وكل التقدير باعتبارها أحد أهم روافد الثقافة الإسلامية الرشيدة».