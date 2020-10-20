الأنبا أغاثون يناقش «كيفية الحفاظ على المسلمات والثوابت الإيمانية»

بثت إيبارشية مغاغة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم، الحلقة الأحدث من برنامج التعليم والعقيدة، والذي يقدمه الأنبا أغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوة ورئيس رابطة خريجي الكلية الإكليريكية.وجاءت الحلقة الأحدث من البرنامج بعنوان (كيفية الحفاظ على المسلمات والثوابت الإيمانية) في إطار حرص الأنبا أغاثون على دعم الأقباط روحيًا من خلال مناقشة موضوعات تخص العقيدة المسيحية.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.