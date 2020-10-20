«الأوقاف»: المشاركة في الانتخابات جزء من الانتماء للوطن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن حرص الوزارة وجميع الجهات التابعة لها على الحياد في العملية الانتخابية، وما قامت به من إجراءات تجاه من خالف تعليماتها في ذلك، إنما هو جزء لا يتجزأ من حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.وشدد جمعة، في بيان الثلاثاء، على أن الوزارة تقف موقف الحياد التام تجاه جميع المرشحين سواء بنظام القوائم أم بالنظام الفردي.وأكد أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات الدستورية والوطنية، فذلك واجب وطني وجزء لا يتجزأ من الولاء والانتماء للوطن.