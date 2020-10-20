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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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«بيراميدز» يصنع التاريخ ويتأهل لنهائي «الكونفدرالية»
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:04 م
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تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية في المشاركة الأولى في تاريخه عقب الفوز على حوريا كوناكري بهدفين نظيفين في الدور نصف النهائي.
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