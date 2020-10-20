رئيس مصلحة الجمارك يطالب بالاستعداد لمنظومة النافذة الواحدة

زار السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم، جمارك الإسكندرية، واستقبل بمكتبه بالديوان العام عددا من قيادات مصلحة الجمارك بالإسكندرية وبعض العاملين الذين قدموا التهنئة لثقة الدكتور محمد معيط وزير المالية وتجديد ندبه في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء.وتقدم نجم بالشكر للعمال على شعورهم، وأشاد بالجهود التي يبذلونها لتحقيق الأهداف المنوطة بمصلحة الجمارك من حيث تحقيق الحصيلة الجمركية المستهدفة وتيسير التجارة وحماية حدود ومنافذ الوطن، وطالبهم بمضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من التقدم والإنجاز.وطالب بضرورة الاستعداد لبدء العمل التجريبي بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية، حيث من المقرر أن يتم افتتاح مقر المركز اللوجستي الجديد بميناء الإسكندرية خلال أيام.وأشار إلى أن هذا المركز يعد من أهم وأكبر المباني اللوجيستية بمنطقة الشرق الأوسط، وأنه سيقوم بتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة وإنهاء كافة المعاملات الجمركية الواردة والصادرة من خلال نافذة واحدة لمراجعه مستندات العميل وتسجيل الشهادات والبيانات الجمركية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وكافة جهات العرض والمعاملات المالية الخاصة بمنظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المنافذ الجمركية، من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي.وتنفيذا للتكليفات الصادرة عن مجلس الوزراء، ووزارة المالية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة التصرف في حاويات وبضائع المهمل المكدسة بالموانئ والمخازن الجمركية، عقد نجم اجتماعا بحضور أحمد شحاته مستشار رئيس مصلحة الجمارك وحسام حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية والسيد العوف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة ومديرى عموم الحركة والمهمل بالدخيلة والإسكندرية ومديرعام التكنولوجيا بالمنطقة الشمالية ومدير عام الوارد ومدير عام اللوجستيات بجمارك الدخيلة والزملاء العاملين بإدارات الحركة، وتم مناقشة تنفيذ التطبيق الجديد لحركة المهمل بالمنافذ الجمركية والذي يتيح المتابعة اللحظية لموقف المهامل بجميع المنافذ الجمركية.وأشار نجم إلى أنه تم إنشاء وحدة تتبع رئاسة مصلحة الجمارك مباشرة تقوم بالمتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل المتواجدة بالموانئ والمخازن الجمركية وإجراءات التصرف فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها.وطالب بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التصرف فى حاويات ورواكد المهمل وانهاء حالات التكدس بالموانئ والمنافذ الجمركية، مؤكدا على ضرورة وضع الآليات المناسبة لتوفير المخصصات المالية اللازمة للتصرف فى حاويات ورواكد المهمل المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية والعرض بهذه الآليات لتقرير ما يلزم بشأنها، ورصد المعوقات التى تواجه عمل إدارات المهمل والبيوع بجميع لموانئ والمنافذ بشأن التصرف فى حاويات ورواكد المهمل مع العرض على بالمقترحات للتغلب علي هذه المعوقات ؛ بما يسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ومنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.ووجه رئيس مصلحة الجمارك بتيسير عمل اللجان المشتركة الدائمة الموجودة بميناء الإسكندرية وجميع المنافذ الجمركية والتى تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة، وذلك من خلال وضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي.كما حضر نجم إجتماعا مع لجنة شئون العاملين بمصلحة الجمارك لمناقشة الموضوع الخاص بنقل بعض الموظفين المنتدبين بالمصلحة على درجات خالية ( المرحلة الأولى الخاصة بالذين مر على ندبهم ٣ سنوات وتم التجديد للعام الرابع ) بناءا على موافقة لجان الموارد البشرية بجهات عملهم، وكذا نقل بعض المنتدبين بدرجاتهم المالية من جهة عملهم إلى مصلحة الجمارك.