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سياسي

جولات يومية ولقاءات جماهيرية لمرشح النواب محمد الحناوي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:08 م
مرشح النواب محمد
مرشح النواب محمد الحناوي
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شهدت الأيام الماضية نشاطًا ملحوظًا لـ محمد الحناوي، مرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة السابعة التي تضم دوائر النزهة، الشروق، بدر، التجمع الأول، التجمع الخامس، القطامية.

حيث قام الحناوي بجولات يومية في أماكن مختلفة تشمل كافة مناطق دائرته الانتخابية، وحرص على التواصل مع الأهالي لاستعراض أهم ملامح برنامجه الانتخابي.

ـ النزهة
واستهل محمد الحناوي جولاته بلقاء عدد من أهالي النزهة وعزبة المطار بالهايكستيب، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص الأهالي، وتم استعراض البرنامج الانتخابي للحناوي، والذي شرُف أيضًا بلقاء أحد أصحاب الهمم بعزبة المطار، ودار بينهما حديث ودي. كما قام الحناوي بزيارة لكنيسة جورارجيوس والأنبا أنطونيوس بالنزهة، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم أهالي الدائرة.

كما قام زار نادي الغابة بهليوبوليس والتقى أعضاء مجلس الإدارة، وأكد على ضرورة دعم الأندية الرياضية. وقام الحناوي بزيارة لكنيسة الملاك ميخائيل بشيراتون، حيث تشرف بلقاء راعي الكنيسة، بحضور عدد من أهالي الدائرة بالنزهة.

ـ مدينتي
أجرى محمد الحناوي بجولة في نادي مدينتي، والتقى بجروب من الحكماء، حيث دارت العديد من النقاشات تعرفوا من خلالها على شخصية مرشحهم وخلفياته العلمية والأسرية وموطن رأسه. وشهد الحناوي فعاليات ختام بطولة مدينتي للاسكواش للبراعم والناشئين، وشارك في توزيع الجوائز على الفائزين.

وتواصل الحناوي مع أهالي دائرته بمدينتي عقب صلاة الجمعة أمام المسجد الجامع. كما زار كنيسة مدينتي حيث تشرف بلقاء راعي الكنيسة وكافة المسئولين بها، واطلع على تطور أعمال الإنشاءات بها.

ـ الرحاب
نظرًا لأنه رياضي وحاصل على حزام أسود في رياضة الجودو، حرص محمد الحناوي على مشاركة أهالي دائرته في عدد من المناسبات الرياضية في نادي الرحاب. حيث شارك في توزيع الجوائز على الفائزين ببطولة القاهرة للخماسي الحديث للناشئين بنادي الرحاب. كما حرص الحناوي على أن يلتقي بعدد من الفرق الرياضية بنادي الرحاب.

وقام الحناوي بالتواصل أيضًا مع أهالي دائرته بالرحاب عقب صلاة الجمعة خلال الأسبوعين الماضيين. وفي لفتة طيبة قام محمد الحناوي بتناول وجبة الغداء مع أهالي دائرته بإدارة الحركة في الرحاب.

ـ بدر
شارك محمد الحناوي في عدد من المناسبات مع أهالي دائرته في مدينة بدر، حيث حضر تكريم أوائل الثانوية العامة في جامعة بدر، وشارك في تسليم شهادات التقدير والهدايا العينية للمتفوقين.

ـ الشروق
حرص محمد الحناوي على عقد عدة لقاءات جماهيرية مع أهالي دائرته بمدينة الشروق، بحضور الدكتور محمد سليمان وعدد من قيادات حزب مستقبل وطن، حيث دارت مناقشات مفيدة ومثمرة عن مطالب الأهالي، كما استعرض الحناوي أهم ملامح برنامجه الانتخابي.

وقام محمد الحناوي مساء اليوم بزيارة لكنيسة السيدة العذراء والشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الشروق، حيث تشرف بلقاء الأب شنودة منير، راعي الكنيسة.

ـ اجتماع مع أمناء شياخات الدائرة
شارك محمد الحناوي في اجتماع أمناء شياخات القطامية - التجمع الأول - التجمع الثالث - التجمع الخامس، وذلك بحضور قيادات وكوادر من أمانة القاهرة الجديدة لحزب مستقبل وطن.

ـ من هو محمد الحناوي؟
محمد الحناوي هو محامي بالنقض، من مواليد دائرة النزهة والتجمع عام 1976، وهو مرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة السابعة– رمز الكتاب.

وعن السيرة الذاتية، يعد محمد الحناوي مستشارًا قانونيًا لعدد من المؤسسات الاقتصادية والقانونية، وحاصل على رسالتي ماجستير في إدارة الأعمال والقانون من جامعة لندن بالمملكة المتحدة، وله خبرة أكثر من عشرين عامًا في مجال القانون.

ويمتلك محمد الحناوي خلفية سياسية، إذ تربى ونشأ في بيت السياسي والبرلماني المعروف الراحل طلعت مصطفى.

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