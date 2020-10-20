افتتاح المؤتمر الأدبي لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي

تحت عنوان "الهوية والإبداع بين الحاضر والمستقبل" دورة الشاعر الراحل أحمد محمود مبارك، افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة المؤتمر الأدبي الحادي والعشرين لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى والذي يترأسه الشاعر أحمد فضل شبلول ويتولى أمانته الدكتور أشرف العربي بفندق الجامعة بشبين الكوم ويستمر حتى 22 أكتوبر.جاء الافتتاح بحضور محمد موسى نائبا عن السيد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، ورئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى وكوكبة من الأدباء والمثقفين منهم الأديب والناقد محمد السيد عيد والكاتب الصحفى يسرى حسان والأديب مختار عيسى والشاعر جابر بسيونى.بدأت أولى الفعاليات بافتتاح معرض كتب من إصدارات الهيئة ومعرض خط عربي لفنانى الإقليم أعقبه بدء فعاليات المؤتمر الذى قدمه الشاعر أحمد شلبي بكلمة ألقاها أمين عام المؤتمر موجها الشكر إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والسيد اللواء محافظ المنوفية لرعايتهما لهذا المؤتمر، وأشار من خلال كلمته أنه جاء مواكبا للتغيرات التى تحدث فى عالمنا المحيط، وأكد أن الهوية هى الحبل السرى الذى يربط الأمة بماضيها وواجب علينا أن نحافظ عليها من تقويض أركانها، وأن العلاقة بين الهوية والإبداع وطيده متأصلة، بينما أشار رئيس المؤتمر إلى أن الحفاظ على الهوية المصرية هى مسئولية وأدبائها ومثقفيها وفنانينها الذين يمثلون قوة مصر الناعمة.توجه رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا من خلال كلمته بالشكر لجميع الأدباء والمثقفين القائمين على المؤتمر، وأشاد بالمحور المهم الذي أقرته أمانة المؤتمر حول الهوية والإبداع كملمح من الملامح الأساسية التي تشكل الوعى العام فى جميع المجالات.نقل رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية فى كلمته لجموع الأدباء والمثقفين تحيات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة وتمنيات الهيئة بمؤتمر متميز وناجح واستثنائي، كما أعرب عن سعادته لوجوده بين كوكبة من أدباء ومثقفي الإقليم، كما توجه محمد موسي نائب محافظ المنوفية بالشكر لجميع الحضور وأشار إلى أن عنوان المؤتمر يدل على التميز، وأن الحفاظ على الهوية المصرية مسؤولية مثقفى مصر وأدبائها سواء السابقين منهم أو الحاليين، لتشكيل وجدان الأمة ونحن ننتظر منهم الكثير والكثير.واختتمت فعاليات الافتتاح بتكريم اسم الشاعر الراحل أحمد محمود مبارك، والشاعر أحمد فضل شبلول واسم المرحوم عبد الباسط البطل والأديب عبد الرحمن البيجاوى.