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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:48 م
عرض المنصورة الأول
عرض المنصورة الأول للكتاب
ايهاب مصطفى
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تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض المنصورة الأول للكتاب والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب المقام فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري بحديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد بالدقهلية، والذي قام بافتتاحه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

الهيئة تشارك بعدد من إصدارات الهيئة الحديثة وإصدارات النشر الإقليمى، حيث يضم جناح الهيئة بالمعرض بأحدث إصدارتها ومنها "سينما نجيب محفوظ" لنادر عدلي من سلسلة آفاق السينما، "حكايات كانتربرى تاريخ الأوبئة" لجيفرى تشوسر، "الطاعون" لألبير كامو من سلسلة آفاق عالمية، "رسائل الزعماء والسياسيين فى نصف قرن" لإيناس مرشد من سلسلة حكاية مصر، "الرقابة البرلمانية" لمصطفى بكرى من سلسلة إصدارات خاصة.

كما تشارك الهيئة فى هذا المعرض بعدد كبير من السلاسل التي تتضمن العديد من العناوين الحديثة والتى لاقت إقبالا كبيرا عليها من الجمهور ومنها "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية"، لخالد حنفى ضمن سلسلة حكاية مصر، "اللامع" لأبو النصر الطوسي، و"الفلسفة والمستقبل.. الدراسات المستقبلية من منظور فلسفى" للدكتور رمضان بسطاويسى، و"التعرف لمذهب أهل التصوف" لأبو بكر الكلاباذى ضمن سلسلة الفلسفة، "سندباد عصري" و"حديث السندباد القديم" لحسين فوزى، و"مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات السياسية"، ومسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات المجهولة" لفؤاد دواره ضمن سلسلة ذاكرة الكتابة، كذلك كتاب "الغثيان" لجان بول سارتر ضمن سلسلة آفاق عالمية، وكتاب "الفكر المصرى فى العصر المسيحى" ضمن سلسلة الهاوية، بالإضافة لإصدارات سلاسل "الذخائر، روائع المسرح العالمى، آفاق السينما، عالم الموسيقى، آفاق الفن التشكيلى، إبداعات، أصوات أدبية، دراسات شعبية".

يذكر أن أسعار الكتب قد تراوحت فى هذا المعرض بين 3.5 و23 جنيه للكتاب.
قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب
قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب
قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب
قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب
قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب
قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب
قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب
قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب

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