بوسي تثير جدلا في أحدث ظهور لها

أثارت الفنانة بوسي جدلا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت الفنانة الشابة شيماء عباس عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» صورة تجمعها بها وكتبت عليها: «صاحبة أرق وجه وتعبير وإحساس في السينما المصرية.. العصفورة النجمة بوسي.. نورتينا».ولفت انتباه الجمهور ورواد السوشيال ميديا علامات التقدم بالسن الظاهرة على وجه بوسي في هذه الإطلالة، حيث تظهر تجاعيد بمختلف أنحاء بشرتها وحول عينيها.