سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 21-10-2020

يقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 21-10-2020.ويستقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-10-2020بنك مصربلغ سعر الريال السعودى في بنك مصر، 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه البيع.بنك الإسكندريةبينما شهد السعر فى بنك الإسكندرية استقرارًا، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.فى بنك التعمير والإسكانسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.المصرف المتحدحقق فى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.مصرف أبوظبى الإسلاميجاء السعر فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.البنك العربي الأفريقي الدوليتداول سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي، بين 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي cibوشهد السعر في بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.بنك عودةوحقق سعر الريال السعودي في بنك عودة 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.يشار إلي أن الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.