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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 21-10-2020

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:11 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع «الدستور» في تقريره اليوم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 21-10-2020.

ويستقر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، وسجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزي المصري 4.18 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 21-10-2020

بنك مصر
بلغ سعر الريال السعودى في بنك مصر، 4.10 جنيه للشراء و4.22 جنيه البيع.

بنك الإسكندرية
بينما شهد السعر فى بنك الإسكندرية استقرارًا، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

فى بنك التعمير والإسكان
سجل فى بنك التعمير والإسكان 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

المصرف المتحد
حقق فى البنك المصرف المتحد 4.05 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبى الإسلامي
جاء السعر فى مصرف أبوظبي الإسلامي 4.12 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي
تداول سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي، بين 4.08 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib
وشهد السعر في بنك التجاري الدولي استقرارًا، وسجل 4.09 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك عودة
وحقق سعر الريال السعودي في بنك عودة 4.19 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع.

وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي، بربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

يشار إلي أن الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741، ويتكون من 100 هللة، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية، ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة.

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