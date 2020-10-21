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الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:51 ص
مسلسل حكايات بنات
مسلسل حكايات بنات
حسين الجندي
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تستمر قناة «أون» في تقديم عرض حلقات مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس، وهو العمل الذي تشارك في بطولته عدد من النجمات الشابات واللتي حققن نجاحًا كبيرًا في الجزء الرابع من العمل، والذي عرض قبل شهر رمضان الماضي علي نفس الشاشة الفضائية، وهو من بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أحمد كرارة، محمد يسرى، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسن، حازم إيهاب، علا رامى، ناهد رشدى، نبيل نور الدين، مروة أنور، مى حسين وتأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، ماريان هانى وإشرف أحمد شوقي، وإخراج مصطفى أبو سيف.

مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس

ويواصل العمل تحقيق مشاهدات عالية جدًا في أوقات عرضه، حيث يعرض يومًيا في الساعة الثامنة مساءًا بشكل يومي ما عدا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وهو المسلسل الذي يعد التعاون الإنتاجي الذي يجمع بين كل من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج تامر مرسي، وشركة تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

وكشفت مصادر لجريدة «الدستور»، اليوم الثلاثاء، على أن الجزء الخامس سوف يكون الجزء الأخير، مشيرًا إلي أن احتمالية تقديم جزء سادس ضعيفة جدًا، رغم أن الأجزاء السابقة من المسلسل قد حققت نجاحًا كبيرًا في أوقات عرضه وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أصبح العمل في أيام قليلة تريند علي موقع البحث علي جوجل.

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