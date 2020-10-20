إخماد حريق شقة مدرس ثانوي بالمحلة

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق هائل داخل شقة مدرس بمنطقة محلة البرج، التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى بورود بلاغات من أهالى منطقة محلة البرج باندلاع حريق داخل شقة أحمد الساكت مدرس ثانوي أسفر عن التهام جميع محتوياتها.على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة ومن خلال سؤال مالك الشقة أكد أن الهدف من حريق الشقة إخفاء معالم سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وذلك للمرة الثانية خلال شهر.تحرر محضر بالواقعة، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.