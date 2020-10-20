بورصة وول ستريت تغلق على مكاسب بدعم من آمال التحفيز

أغلقت الأسهم في بورصة وول ستريت على مكاسب، الثلاثاء، بدعم من تفاؤل متزايد بأن المحادثات بين المشرعين الأمريكيين تحقق تقدما فيما يتعلق بحزمة تحفيز جديدة تهدف لتخفيف الصدمة الاقتصادية الناتجة على جائحة فيروس كورونا.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 113.07 نقطة، أو 0.4% إلى 28308.49 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16.20 نقطة، أو 0.47%، ليُغلق عند3443.12 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 36.36 نقطة، أو 0.32%، إلى 11515.34 نقطة.