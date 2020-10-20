مصرع شخص دهسته سيارة نقل ثقيل بأسوان

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، مساء الثلاثاء، إثر دهس سيارة نقل ثقيل عند قرية سلوا، بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، وتم نقله إلى المشرحة فورًا.تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع شخص إثر دهس سيارة نقل ثقيل عند تقاطع الطريق بقرية سلوا بمركز كوم أمبو بأسوان، ما أدى إلى لفظ أنفاسه الأخيرة فورًا، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.