إصابة شخصين في حريق محطة وقود بأسوان

أصيب شخصان من العاملين بمحطة وقود بشارع المطاحن غرب مدينة كوم أمبو، إثر اشتعال النيران بالمحطة، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف لمستشفى كوم أمبو المركزي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم.واندلع حريق داخل محطة بنزين وسط مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ولم يتم حصر الخسائر.تلقى مدير أمن أسوان اللواء مصطفى عبدالفتاح، إخطارا يفيد باندلاع حريق محطة بنزين وسط مدينة كوم أمبو، وعلى الفور توجه قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإخماده حتى لا تمتد النيران.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.