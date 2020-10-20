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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:23 م
رفع قمامة مقابر عوارة
رفع قمامة مقابر عوارة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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عبّر عدد من المواطنين المترددين على المقابر القديمة (مقابر عوّارة) آخر شارع 25 بطنطا عن غضبهم نتيجة انتشار القمامة والخوص وأفرع الأشجار في الشوارع المؤدية للمَقابر رغم حملات النظافة التي تتم على فترات متباعدة من الإدارات المختصة بالحي.

أبدى نور الدين منصور أحد الأهالي، حزنه الشديد لما يشاهده بعينه من منظر القمامة التي تحيط بأسوار المقابر وأمامها كذلك في الداخل سواء بقايا طعام أو خوص وأفرع الأشجار وانتشار القمامة على المقابر وحولها: «حتى الأموات لم يفلتوا من الإهمال أو تقصير المسؤولين».

فيما يقول السعيد البلتاجي، أحد أهالي المنطقة، إن القمامة في المقابر بكل مكان والخوص الجاف وأفرع الأشجار ملقاة على الأرض ومتراكمة منذ فترة طويلة نتيجة الإهمال وعدم حضور العمال للتّنظيف ما تسبب في وصول المقابر إلى هذا الوضع السيئ: "أين رئيس الحي ورئيس مدينة طنطا من هذه الفوضى؟ وأين الأمن من المتسولّين داخل المقابر"، مؤكدًا أن انتشار القمامة والمخلفات يرجع لسلوكيات المواطنين الخاطئة فهم الذين يلقونها على الأرض وليس الحي: "هل يذهب المواطنون للمَقابر لزيارتها وقراءة القرآن والدعاء أم لإلقاء مخلفاتهم بمحيط قبور موتاهم؟

من ناحيته، قال الدكتور محمود عيسي، رئيس حي ثان طنطا، إن إدارة تحسين البيئة بالحي تشن حملات شبه يومية على المقابر كانت آخرها حملة مكبرة بالمقابر القديمة استخدم خلالها اللودر ​وعمال الحي وتم القيام بأعمال النظافة العامة للمقابر، ورفع مخلفات الخوص والأشجار وتجريف بعض الشوارع الداخلية وأعمال التطهير للشوارع، مطالبًا المواطنين بمساندة جهود العاملين بالحي من خلال إلقاء القمامة في الصناديق المخصصة لذلك.​
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)
أهالي طنطا يستغيثون بالحي لرفع قمامة مقابر عوارة (صور)

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