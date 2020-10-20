الدولار يهبط أمام سلة من العملات والمستثمرون يترقبون نتيجة محادثات التحفيز

هبط الدولار الأمريكي اليوم إلى أدنى مستوى في شهر أمام سلة من العملات الرئيسية بينما ينتظر المستثمرون نتيجة محادثات التحفيز المالي قبيل الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة ومع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.وواصل مؤشر الدولار التراجع لثاني يوم على التوالي مسجلا 92.991 وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من سبتمبر أيلول بينما قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الديمقراطيين قد يتوصلون إلى إتفاق مع إدارة ترامب على حزمة مساعدات إضافية لتخفيف التداعيات الاقتصاية لأزمة كوفيد-19 وقد يبدأ توزيعها بحلول مطلع الشهر المقبل.وصعد اليورو 0.5 بالمئة أمام العملة الخضراء إلى 1.184 دولار بعد أن كان تراجع 0.1 بالمئة إلى 1.17600 دولار أثناء التعاملات المبكرة في سوق لندن.