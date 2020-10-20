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الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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7 أطعمة تحمي الإنسان من هشاشة العظام

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:05 م
هشاشة العظام
هشاشة العظام
سلمى بدر
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يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لمكافحة هشاشة العظام، التي تسبب ضعف العظام وسهولة انكسارها وتجعلها هشة لدرجة أن أي سقوط أو حتى المجهود البسيط مثل الانحناء أو السعال يمكن أن يتسبب في الكسور ويمكن أن تساعد الأدوية، والنظام الغذائي الصحي، وتمارين رفع الأثقال في تقوية العظام الضعيفة.

يتحدث اليوم الدكتور رامى صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، عن أطعمة تساعد على تجنب الإصابة بهشاشة العظام.

- الأسماك:
مثل السلمون والسردين، يمكن للإنسان أن يحصل على احتياجاته اليومية من فيتامين "د" عن طريق تناول 3 قطع من السلمون، خاصة أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على خفض معدل فقدان العظام.

- الخضروات الورقية:
مثل السبانخ والملوخية والكرنب والبروكلي والبصل الأخضر يمكن الحصول على ربع احتياجات الانسان اليومية من الكالسيوم عن طريق تناول تناول
من السبانخ، الذي يتميز بأنه غني بفيتامين "ك" الذي يساعد على زيادة كثافة المعادن في العظام.

- البيض:
يعتبر البيض أحد أسهل وأرخص وسائل الحصول على البروتين وفيتامين "د"، حيث يحتوي صفار البيضة الواحدة على 6 % من الاحتياجات اليومية من هذا الفيتامين.

- البرتقال:
على الرغم من أن الغرض الأساسي من استهلاك البرتقال هو الحصول على فيتامين "سي" إلا أن ذلك يمكن أن يساعد في تقوية العظام، لأن فيتامين "سي" يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم الضروري لبناء العظام.

- المكسرات:
مثل الجوز واللوز والبندق والفول السوداني، تحتوي هذه المكسرات على البوتاسيوم الذي يلعب دور في حماية الجسم من فقدان الكالسيوم عن طريق البول وهى مصدر جيد أيضًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تبطئ معدل فقدان العظام وتعزز عملية بنائها، كما تحتوي على البروتين الذي يسهم في تقوية العظام.

- الخوخ المجفف:
يحتوي الخوخ المجفف على ألياف تساعد على امتصاص الكالسيوم وأيضًا علاج التهاب المفاصل.

- الموز:
يتميز الموز بأنه غني بعناصر البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم، وهي عناصر تساعد على تقوية العظام.

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