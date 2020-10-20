7 أطعمة تحمي الإنسان من هشاشة العظام

- الأسماك:

- الخضروات الورقية:

- البيض:

- البرتقال:

- المكسرات:

- الخوخ المجفف:

- الموز:

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لمكافحة هشاشة العظام، التي تسبب ضعف العظام وسهولة انكسارها وتجعلها هشة لدرجة أن أي سقوط أو حتى المجهود البسيط مثل الانحناء أو السعال يمكن أن يتسبب في الكسور ويمكن أن تساعد الأدوية، والنظام الغذائي الصحي، وتمارين رفع الأثقال في تقوية العظام الضعيفة.يتحدث اليوم الدكتور رامى صلاح الدين أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، عن أطعمة تساعد على تجنب الإصابة بهشاشة العظام.مثل السلمون والسردين، يمكن للإنسان أن يحصل على احتياجاته اليومية من فيتامين "د" عن طريق تناول 3 قطع من السلمون، خاصة أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على خفض معدل فقدان العظام.مثل السبانخ والملوخية والكرنب والبروكلي والبصل الأخضر يمكن الحصول على ربع احتياجات الانسان اليومية من الكالسيوم عن طريق تناول تناولمن السبانخ، الذي يتميز بأنه غني بفيتامين "ك" الذي يساعد على زيادة كثافة المعادن في العظام.يعتبر البيض أحد أسهل وأرخص وسائل الحصول على البروتين وفيتامين "د"، حيث يحتوي صفار البيضة الواحدة على 6 % من الاحتياجات اليومية من هذا الفيتامين.على الرغم من أن الغرض الأساسي من استهلاك البرتقال هو الحصول على فيتامين "سي" إلا أن ذلك يمكن أن يساعد في تقوية العظام، لأن فيتامين "سي" يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم الضروري لبناء العظام.مثل الجوز واللوز والبندق والفول السوداني، تحتوي هذه المكسرات على البوتاسيوم الذي يلعب دور في حماية الجسم من فقدان الكالسيوم عن طريق البول وهى مصدر جيد أيضًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تبطئ معدل فقدان العظام وتعزز عملية بنائها، كما تحتوي على البروتين الذي يسهم في تقوية العظام.يحتوي الخوخ المجفف على ألياف تساعد على امتصاص الكالسيوم وأيضًا علاج التهاب المفاصل.يتميز الموز بأنه غني بعناصر البوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم، وهي عناصر تساعد على تقوية العظام.