رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 الموافق 03 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوباما ينظّم أول تجمّعاته لدعم بايدن على طريقة «درايف إن»

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:15 م
أوباما
أوباما
وكالات
طباعة
أعلنت حملة المرشّح الديموقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أن المشاركة الأولى للرئيس السابق باراك أوباما في تجمّع انتخابي دعما لنائبه السابق ستكون الأربعاء في مدينة فيلادلفيا.

وتضم فيلادلفيا 1،6 مليون نسمة، وهي أكبر مدن ولاية بنسلفانيا التي ستشهد معركة انتخابية حامية في استحقاق الثالث من نوفمبر الذي سيتواجه فيه بايدن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية.

وأعلنت حملة بايدن في بيان أن أوباما البالغ 59 عاما سينظّم تجمّعا انتخابيا يشارك فيه المناصرون من داخل سياراتهم على طريقة "درايف إن" وسيشجّع أبناء بنسلفانيا على التصويت المبكر.

ويحضّ الديموقراطيون الناخبين على التصويت المبكر في الولايات التي تتيح هذا الخيار بسبب جائحة كوفيد-19 واحتمال تشكّل طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع في اليوم الانتخابي.

وإلى الآن أدلى نحو 34 مليونا بأصواتهم، وفق الهيئة المستقلة "إلكشن بروجكت".

وفي حين ينظّم ترامب البالغ 74 عاما تجمّعات انتخابية حاشدة في مختلف أنحاء البلاد، آثر بايدن تنظيم تجمّعات أصغر حجما بسبب جائحة كوفيد-19.

وأصبحت التجمّعات الانتخابية على طريقة "درايف إين" ميزة خاصة بحملة بايدن.

وكان ترامب قد فاز بفارق ضئيل بولاية بنسلفانيا في انتخابات 2016، لكنه حاليا متأخر فيها بـ3،8 نقاط، وفق متوسّط استطلاعات الموقع الإلكتروني "ريل كلير بوليتيكس".

ولم يعلن أوباما تأييد أي مرشّح في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، لكنّه دعم بايدن بعد فوزه بالترشّح للرئاسة.

وخلال المؤتمر الوطني للحزب الديموقراطي في أغسطس، حضّ أوباما الناخبين على تأييد بايدن معتبرا أن "ديموقراطيتنا" على المحك.

وقال إن بايدن "جعلني رئيسا أفضل"، مضيفا "يتمتّع بالشخصية والخبرة اللازمتين ليجعلنا بلدا أفضل".

موضوعات متعلقة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

أخر أخبار الدفعة الرابعة من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة الغير منتظمة

محمد الباز عن أسامة هيكل: «يسير إلى حتفه بقدميه»

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح معرض «ما يغلاش عليك» لدعم المنتج المصري

image description

«كلنا واحد» تسدد مصروفات الطلاب الأكثر احتياجًا بمدرسة في الهرم

image description

افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب (فيديو)

image description

تخصيص قطعتي أرض لإقامة مساكن اقتصادية ومحطة مياه جوفية بأسيوط

image description

منح شهادة الأيزو لـ7 مستشفيات جامعية بأسيوط

الأكثر قراءة

حقيقة إغلاق مدرسة مصر للغات في الجيزة بسبب وفاة طالب بكورونا

«شوقى» يعلن مفاجأة لطلاب الثانوية العامة (فيديو)

فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله

«هاخده بالقانون».. خالد التميمى يفجر مفاجأة حول ابن هشام عبدالله

إنفوجراف

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

image description

إيرادات الأفلام منذ عودة الحياة لطبيعتها في مصر (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

نجم الساعة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد: مقاطعة المنتجات التركية تصرف شعبى للرد على وقاحة أردوغان

منوعات

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2020

اكتشاف كوكبين بينهما «أرض فائقة» على بعد 120 سنة ضوئية

روسيا تنتج 300 ألف جرعة من لقاح كورونا بنهاية أكتوبر

الشركة المصرية للاتصالات.. دفع فاتورة التليفون الأرضى أكتوبر 2020 قبل فرض غرامة

أيام زمان

«نادوه بأسماء الخضار».. تنمر الأطفال على لقب فريد الأطرش في الطفولة

«كل ما أقوله رايحه حتة يقول لا».. أمينة رزق تكشف عقدتها من الزواج

«كنت الوسيط بينه وبين مصر»..اعترافات إيهاب نافع عن علاقته بـ «الهجان»

«صوته عالي ويزعج نومي».. سبب انفصال شادية عن صلاح ذوالفقار

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
والناس فى التكفير مذاهب
منى رجب
مريم لن تعود لأهلها
د.مينا بديع عبدالملك
ما بين الرهبنة القبطية والكنيسة فى العالم
ماجد حبته
القمة الثلاثية.. والمعضلة القبرصية
المزيد

الثقافة

شريف بكر: «برامج إذاعة القرآن» كتاب يعرض الدور التربوي الذي تقدمه الإذاعة

غدًا.. مناقشة «أغانى الحنة السويسى» لـ حسن الإمام بـ«نوافذ ثقافية»

أغاني فنان الشعب بقصر الأمير بشتاك.. الخميس

صدور الطبعة التاسعة من «الشحاذ» لـ نجيب محفوظ