مرشح التنسيقية بمحافظات المرحلة الثانية يواصل جولاته الانتخابية بالقليوبية

يواصل محمد عبد العزيز، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالقائمة الوطنية «من أجل مصر»، جولاته الانتخابية بمحافظة القليوبية، مع انطلاق الدعاية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية للانتخابات، التقى خلالها بعدد من الأهالي والمواطنين بالمحافظة.وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح"، أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر فى الداخل.