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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

في ذكرى ميلادها.. 3 رجال في حياة ليلى فوزى

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:27 م
ليلى فوزى
ليلى فوزى
سلمى بدر
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تمر علينا اليوم ذكرى ميلاد واحدة من أجمل الفنانات اللاتي ظهرن في تاريخ السينما المصرية، فيرجينيا السينما المصرية "ليلى فوزي"، التي اختيرت من قبل مجلة أمريكية في أربعينيات القرن العشرين كإحدى أجمل النساء في عصرها. تزوجت 3 مرات ولكنها مرت بقصة حب واحده فقط وكانت حياتها العاطفية كالتالي:

• الفنان عزيز عثمان:
"كانت فرصة لن تعوض" هكذا وصفت ليلى في إحدى لقاءاتها الصحفية حياتها وزواجها من الفنان الراحل عزيز عثمان، الذي كان يكبرها بحوالي 30 عاما، قائلة "وافقت لأنني أحببته بالإضافة إلى أن والدى كان يرفض أي عريس تقدم لي، ووالدتي لم تكن موافقة على الأمر، ولكننى رأيت في هذا الزواج خروج من سجن والدي، ولم أدرك خطورة ما أقدمت عليه إلا بعد الزواج، تزوجته لمدة 5 سنوات، وتطلقت منه بعد أن شعرت بأنه لا يوجد حياة بيننا، لأنه حل محل والدى فى كل تصرفاته، وكنت اعتقد فى البداية أن اختياره جاء صحيح، ولكنني فقدت السعادة منذ أن تزوجته".
في ذكرى ميلادها..

• الفنان أنور وجدي:
بدأت قصة الحب بينهما عندما كان عمرها 16 عاما، خلال مشاركتها في فيلم "من الجاني" طاردها وجدي بالحب والغرام، وقالت: "لم يصرح لي لأن والدي كان معي دائما كان ينظر إلي طويلَا ويشيد بأدائي بشكل زائد ويهتم بكل ما يمت لي بصلة، وجاء لوالدي وطلب يدي منه لكن والدي قال له: ابنتي ليست للزواج، وكرر وجدي إلحاحه على والدي، وقال له والدي: "هي صغيرة السن" ورد عليه أنور: "أنا لا أريد الزواج منها الآن إنما بعد عامين أو 3"، فاضطر والدي لأن يتحدث معه بقسوة وقال له: "أنا لن أزوجك ابنتي أبدا، فأنا سامع عنك أنك لعبي بتاع ستات وكل شوية مع واحدة وابنتي صغيرة لن يصلح معها ذلك"، ووقتها غضب وجدي ورحل.

كانت ليلى فوزي الزيجة الثانية للفنان أنور وجدي وحبه الأكبر، الذي استطاع أن يقنعها بالزواج في فرنسا وقالت عن ذلك: "أقنعني بالسفر معه في رحلة علاج لكنه تعب ومرض في أواخر أيامه"، ولكن الزواج لم يدم سوى 4 أشهر، حيث اشتد المرض على أنور وسافر إلى السويد للعلاج.

رغم اشتداد المرض على وجدي، إلا أن "ليلى" تمسكت بالأمل وقالت: "عشت معه زوجة وممرضة وانقطعت عن العمل وعن الجميع، الأطباء منعوا دخول أحد عليه فوضعت كرسي خارج غرفته لأجلس وأنام عليه".

الأطباء قلقوا جدا على أنور وقالوا إنه يعيش أيامه الأخيرة لكنهم أيضًا تمسكوا بالأمل في علاجه فأجروا اتصالات واسعة بأوروبا، فعرفوا بوجود طبيب في السويد اخترع جهاز غسيل الكلى وكان الجهاز الجديد الموجود في السويد هو الأول من نوعه في العالم وتوفي أنور هناك بعد زواج 9 أشهر فقط.
• الفنان أنور وجدي
• الفنان أنور وجدي
الإذاعي جلال معوض:
تزوجت ليلى عام 1960، من الإذاعي جلال معوض، هو ثالث أزواجها ورافقته طوال رحلة حياته فكانت بذلك هي سر كل النجاحات التي حققها بعد الزواج، كما تحملت الكثير معه خاصة بعد أن ترك الإذاعة وسافر إلى ليبيا عام 1971 لم يكن أحد يتصور أنها كفنانة تستطيع أن تعيش في تلك الظروف بعيدًا عن الأضواء، ويقول معوض أنها بقيت بجانبه حتى عادا إلى القاهرة، فلم تكن لها صلة بأحد في ليبيا سوى مجتمع السفارة المصرية، وكانوا يقضون معا كل يوم جمعة ولم يصبها الملل من تركها للشهرة والعمل أمام عدسات الكاميرات.
الإذاعي جلال معوض:
الإذاعي جلال معوض:

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