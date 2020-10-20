اندلاع حريق داخل محطة بنزين بكوم أمبو في أسوان

اندلع حريق بمحطة بنزين وسط مدينة كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء اليوم، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق ولم يتم حصر الخسائر أو سبب اشتعال النيران.تلقى مدير أمن أسوان اللواء مصطفى عبدالفتاح، إخطارا يفيد باندلاع حريق في محطة بنزين وسط مدينة كوم أمبو، وعلى الفور توجه قوات الحماية المدنية للسيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.