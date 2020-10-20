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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث: بلاغ ضد فيديو السخرية من إذاعة القراَن الكريم.. وفضائح كومبارس الإخوان

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:44 م
فيديو السخرية
فيديو السخرية
حسام محفوظ
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يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم، عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد اليوم العديد من الوقائع والقضايا التي تشغل الرأي العام.

نشرة الحوادث اليوم

- بلاغ جديد ضد فيديو السخرية من العاملين بإذاعة القرآن الكريم
تقدم سمير صبري المحامي، اليوم، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد شاب يروج على موقع التواصل الاجتماعي لفيديو وصفه بالساخر من العاملين في إذاعة القرآن الكريم.
https:www.dostor.org3232519

- فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله
يبدو أن فضائح مذيعي وكومبارس الإخوان في قنوات الفتنة لن تتوقف، فبعد التسجيلات الجنسية التي ظهرت للهارب عبدالله الشريف، وهو يتحدث بألفاظ خارجة يسب فيها سيدات قطر ويطعن في أعراضهم ويرتبط بعلاقات مشبوهة مع بعضهن، ليلحق به المذيع محمد ناصر بتسجيلات لا تختلف في قذارتها لتفضح تجارتهم بالدين، ثم يأتي بعدها اسم الكومبارس هشام عبدالله بفضيحة أخرى.
https:www.dostor.org3232834

- العدل تطلق خدمة إقامة الدعاوى المدنية «أونلاين» فى 6 محاكم ابتدائية
أطلقت وزارة العدل، خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في 6 محاكم ابتدائية هي محكمة القاهرة الجديدة وبورسعيد وشمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة وجنوب الجيزة وشمال الجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها واتساقا مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة.
https:www.dostor.org3232743

نشرة الحوادث اليوم

- لانتشار فيديو إباحى لها.. فتاة تنهى حياتها حرقًا بالعياط
تخلصت فتاة من حياتها عقب إشعال النيران في نفسها، بعد انتشار فيديو إباحي لها مع حبيبها ولوم أهلها لها، وتلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من مركز العياط بمحافظة الجيزة يفيد بورود بلاغ بانتحار فتاة حرقا، وانتقلت قوات الأمن وتبين من الفحص أن المتوفاة، "23 سنة"، وأنها هي التي حرقت نفسها.
https:www.dostor.org3232721


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