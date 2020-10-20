نشرة الحوادث: بلاغ ضد فيديو السخرية من إذاعة القراَن الكريم.. وفضائح كومبارس الإخوان
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 10:44 م
حسام محفوظطباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث اليوم، عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شهد اليوم العديد من الوقائع والقضايا التي تشغل الرأي العام.
تقدم سمير صبري المحامي، اليوم، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد شاب يروج على موقع التواصل الاجتماعي لفيديو وصفه بالساخر من العاملين في إذاعة القرآن الكريم.
https:www.dostor.org3232519
- فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله
يبدو أن فضائح مذيعي وكومبارس الإخوان في قنوات الفتنة لن تتوقف، فبعد التسجيلات الجنسية التي ظهرت للهارب عبدالله الشريف، وهو يتحدث بألفاظ خارجة يسب فيها سيدات قطر ويطعن في أعراضهم ويرتبط بعلاقات مشبوهة مع بعضهن، ليلحق به المذيع محمد ناصر بتسجيلات لا تختلف في قذارتها لتفضح تجارتهم بالدين، ثم يأتي بعدها اسم الكومبارس هشام عبدالله بفضيحة أخرى.
https:www.dostor.org3232834
- العدل تطلق خدمة إقامة الدعاوى المدنية «أونلاين» فى 6 محاكم ابتدائية
أطلقت وزارة العدل، خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في 6 محاكم ابتدائية هي محكمة القاهرة الجديدة وبورسعيد وشمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة وجنوب الجيزة وشمال الجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها واتساقا مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة.
https:www.dostor.org3232743
تخلصت فتاة من حياتها عقب إشعال النيران في نفسها، بعد انتشار فيديو إباحي لها مع حبيبها ولوم أهلها لها، وتلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من مركز العياط بمحافظة الجيزة يفيد بورود بلاغ بانتحار فتاة حرقا، وانتقلت قوات الأمن وتبين من الفحص أن المتوفاة، "23 سنة"، وأنها هي التي حرقت نفسها.
https:www.dostor.org3232721
نشرة الحوادث اليوم- بلاغ جديد ضد فيديو السخرية من العاملين بإذاعة القرآن الكريم
تقدم سمير صبري المحامي، اليوم، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد شاب يروج على موقع التواصل الاجتماعي لفيديو وصفه بالساخر من العاملين في إذاعة القرآن الكريم.
https:www.dostor.org3232519
- فضائح كومبارس الإخوان.. قضية «إثبات نسب» تلاحق الهارب هشام عبدالله
يبدو أن فضائح مذيعي وكومبارس الإخوان في قنوات الفتنة لن تتوقف، فبعد التسجيلات الجنسية التي ظهرت للهارب عبدالله الشريف، وهو يتحدث بألفاظ خارجة يسب فيها سيدات قطر ويطعن في أعراضهم ويرتبط بعلاقات مشبوهة مع بعضهن، ليلحق به المذيع محمد ناصر بتسجيلات لا تختلف في قذارتها لتفضح تجارتهم بالدين، ثم يأتي بعدها اسم الكومبارس هشام عبدالله بفضيحة أخرى.
https:www.dostor.org3232834
- العدل تطلق خدمة إقامة الدعاوى المدنية «أونلاين» فى 6 محاكم ابتدائية
أطلقت وزارة العدل، خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد في 6 محاكم ابتدائية هي محكمة القاهرة الجديدة وبورسعيد وشمال القاهرة ومحكمة جنوب القاهرة وجنوب الجيزة وشمال الجيزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التقاضي وميكنتها واتساقا مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة.
https:www.dostor.org3232743
نشرة الحوادث اليوم- لانتشار فيديو إباحى لها.. فتاة تنهى حياتها حرقًا بالعياط
تخلصت فتاة من حياتها عقب إشعال النيران في نفسها، بعد انتشار فيديو إباحي لها مع حبيبها ولوم أهلها لها، وتلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارًا من مركز العياط بمحافظة الجيزة يفيد بورود بلاغ بانتحار فتاة حرقا، وانتقلت قوات الأمن وتبين من الفحص أن المتوفاة، "23 سنة"، وأنها هي التي حرقت نفسها.
https:www.dostor.org3232721
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