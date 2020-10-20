تقرير للأمم المتحدة: أقل من نصف نساء العالم لديهن وظائف

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن أقل من نصف النساء على مستوى العالم يعملن في سوق العمل، وهي فجوة بين الجنسين لم تتغير على مدار الـ 25 عاما الماضية.ووفقا لتقرير المرأة العالمي 2020، فإن 47 بالمئة من النساء في سن العمل لديهن وظيفة، مقارنة بـ 74 بالمئة من الرجال.كما أن نسبة النساء العاملات أقل في جنوب وغرب آسيا وشمال أفريقيا، حيث تقل نسبة النساء في سوق العمل عن 30 بالمئة.ومن المرجح أن توسع جائحة فيروس كورونا الفجوة بين الجنسين لأنه أثرت على الوظائف التي تشغلها النساء في كثير من الأحيان، مثل الأعمال المنزلية المدفوعة الأجر والخدمات الغذائية والتجزئة.وأشار التقرير إلى أن الإمكانات الاقتصادية للمرأة مقيدة أيضًا بالعمل المنزلي والرعاية الذي يتم بغير أجر، والذي تقضي فيه المرأة حوالي ثلاثة أضعاف عدد الساعات التي يقضيها الرجل في اليوم. وقد تزايد هذا النوع من العمل أثناء الوباء.وتمثل النساء 28 بالمئة فقط من المديرين و18 بالمئة من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم، وفقًا للتقرير.وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "لا يزال التقدم نحو السلطة المتساوية والحقوق المتساوية للمرأة بعيد المنال".وأضاف: "لم تحقق أي دولة المساواة بين الجنسين، وتهدد أزمة كوفيد19- بتقويض المكاسب المحدودة التي تم تحقيقها".